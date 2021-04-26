ВООЗ: через COVID-19 постраждали кампанії вакцинації від інших хвороб

"Це значить, що 228 млн дітей прямо зараз уразливі для смертельних хвороб, яким можна запобігти за допомогою вакцин, таких як кір, жовта лихоманка і поліомієліт", - наголосив він.

Глава ВООЗ зазначив, що найбільше постраждали кампанії вакцинації від кору, у багатьох країнах вони відкладені на понад рік.

"Останнє дослідження ВООЗ показує, що в першому кварталі 2021 року служби планової імунізації були перервані більш ніж у третині країн світу", - додав Габреісус.

Через проблеми з імунізацією виникають спалахи хвороб. Наприклад, серйозні спалахи кору сталися в декількох країнах, зокрема Демократичній Республіці Конго, Пакистані та Ємені.

"Тому ми повинні швидко переламати ситуацію і оговтатися від цих потрясінь", - заявив він.