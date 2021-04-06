ВОЗ: это пародия, что в некоторых странах медработники еще не вакцинированы

По его словам, низкие объемы производства вакцин, а также отсутсвие их справедливого распределения остаются основным препятствием на пути к прекращению острой стадии пандемии.

"Это пародия, что в некоторых странах работники здравоохранения и представители групп риска остаются полностью невакцинированы", - сказал Гебрейесус.

Он добавил, что ВОЗ продолжит призывать правительства делиться дозами вакцин.

"Мы также будем искать новые способы работы с производителями для увеличения общего производства вакцин", - отметил глава ВОЗ.