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ВООЗ: це пародія, що в деяких країнах медпрацівники ще не вакциновані

Автор: Инна Собора

Голова Всесвітньої організація охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус назвав "пародією" те, що в деяких країнах ще не почали вакцинацію медпрацівників. Також не вакциновані представники груп ризику.

Про це Гебрейесус заявив на брифінгу 6 квітня, повідомляє прес-служба ВООЗ.

За його словами, низькі обсяги виробництва вакцин, а також відсутність їх справедливого розподілу залишаються основною перешкодою на шляху до припинення гострої стадії пандемії.

"Це пародія, що в деяких країнах працівники охорони здоров'я та представники груп ризику залишаються повністю невакцинованими", - сказав Гебрейесус.

Він додав, що ВООЗ продовжить закликати уряди ділитися дозами вакцин.

"Ми також будемо шукати нові способи роботи з виробниками для збільшення загального виробництва вакцин", - зазначив глава ВООЗ.

Раніше Гебрейесус звернувся до світової спільноти з проханням передати 10 млн доз вакцини від коронавіруса для нужденних країн.

Нагадаємо, програма доступу до вакцин від коронавіруса COVAX заявила, що до кінця травня доставить 237 мільйонів доз препарату AstraZeneca в 142 країни.

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