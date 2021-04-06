ВООЗ: це пародія, що в деяких країнах медпрацівники ще не вакциновані

За його словами, низькі обсяги виробництва вакцин, а також відсутність їх справедливого розподілу залишаються основною перешкодою на шляху до припинення гострої стадії пандемії.

"Це пародія, що в деяких країнах працівники охорони здоров'я та представники груп ризику залишаються повністю невакцинованими", - сказав Гебрейесус.

Він додав, що ВООЗ продовжить закликати уряди ділитися дозами вакцин.

"Ми також будемо шукати нові способи роботи з виробниками для збільшення загального виробництва вакцин", - зазначив глава ВООЗ.