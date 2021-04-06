ВООЗ: це пародія, що в деяких країнах медпрацівники ще не вакциновані

Голова Всесвітньої організація охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус назвав "пародією" те, що в деяких країнах ще не почали вакцинацію медпрацівників. Також не вакциновані представники груп ризику.
Про це Гебрейесус заявив на брифінгу 6 квітня, повідомляє прес-служба ВООЗ.
За його словами, низькі обсяги виробництва вакцин, а також відсутність їх справедливого розподілу залишаються основною перешкодою на шляху до припинення гострої стадії пандемії.
"Це пародія, що в деяких країнах працівники охорони здоров'я та представники груп ризику залишаються повністю невакцинованими", - сказав Гебрейесус.
Він додав, що ВООЗ продовжить закликати уряди ділитися дозами вакцин.
"Ми також будемо шукати нові способи роботи з виробниками для збільшення загального виробництва вакцин", - зазначив глава ВООЗ.
Раніше Гебрейесус звернувся до світової спільноти з проханням передати 10 млн доз вакцини від коронавіруса для нужденних країн.
Нагадаємо, програма доступу до вакцин від коронавіруса COVAX заявила, що до кінця травня доставить 237 мільйонів доз препарату AstraZeneca в 142 країни.