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ВОЗ назвала цели вакцинации от COVID: не менее 10% в каждой стране до сентября

Автор: РБК-Украина

До сентября 2021 года все страны должны вакцинировать от COVID не менее 10% своего населения. А до конца года этот показатель должен составить не менее 30%.

Об этом на брифинге заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейсус.

По его словам, международный механизм поставки вакцин COVAX работает и на сегодня 125 стран мира получили 72 млн доз.

"Но этих доз достаточно для вакцинации только 1% населения этих стран. Поэтому сегодня я призываю страны-члены ВОЗ поддержать массовую вакцинацию не менее 10% населения до сентября. И продолжить, чтобы до конца года достичь уровня вакцинации не менее 30%", - заявил Гебрейсус.

Он отметил, что это крайне важно, чтобы победить пандемию. А достижение сентябрьской цели означает, что всего за четыре месяца в мире должны вакцинировать еще 250 млн человек в странах с низким и средним уровнем дохода.

Напомним, ранее ВОЗ призвала богатые страны поделиться вакциной от COVID-19, а не вакцинировать детей.

Кроме того, Всемирная организация здравоохранения заявляла, что возобновлять международные поездки все еще опасно.

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Новости Украины ВОЗвакцинацияCOVID-19Коронавирус