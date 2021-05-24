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ВООЗ назвала цілі вакцинації від COVID: не менше 10% у кожній країні до вересня

Автор: РБК-Україна

До вересня 2021 року всі країни повинні вакцинувати від COVID не менше 10% свого населення. А до кінця року цей показник повинен скласти не менше 30%.

Про це на брифінгу заявив гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебрейсус.

За його словами, міжнародний механізм постачання вакцин COVAX працює і на сьогодні 125 країн світу отримали 72 млн доз.

"Але цих доз достатньо для вакцинації тільки 1% населення цих країн. Тому сьогодні я закликаю країни-члени ВООЗ підтримати масову вакцинацію не менше 10% населення до вересня. І продовжити, щоб до кінця року досягти рівня вакцинації не менше 30%", - заявив Гебрейсус.

Він зазначив, що це вкрай важливо, щоб перемогти пандемію. А досягнення вересневої мети означає, що лише за чотири місяці в світі мають вакцинувати ще 250 млн осіб в країнах з низьким і середнім рівнем доходу.

Нагадаємо, раніше ВООЗ закликала багаті країни поділитися вакциною від COVID-19, а не вакцинувати дітей.

Крім того, Всесвітня організація охорони здоров'я заявляла, що відновлювати міжнародні поїздки все ще небезпечно.

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