ВОЗ обратился к богатым странам из-за пандемии COVID-19: Просто отдайте нам вакцины
Всемирная организация здравоохранения призывает богатые страны помочь в борьбе с пандемией COVID-19. Для этого они должны отдать вакцины.
Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус, передает Reuters.
По его словам, сейчас ситуация с коронавирусом сейчас опасна из-за распространения варианта Delta по всему миру. К примеру в Африке количество новых случаев инфицирования и смерти на прошлой неделе увеличилось почти на 40% по сравнению с предыдущей неделей.
Он также отчитал богатые страны за нежелание делиться вакциной со странами с низкими доходами. Он подчеркнул, что такое отношение должно уйти в прошлое и мир должен объединиться.
"Я имею в виду, что такое отношение должно уйти в прошлое. Проблема сейчас в поставках, просто дайте нам вакцины", - сказал глава ВОЗ.
Тедрос подчеркнул несправедливость, когда богатые страны начинают вакцинировать молодежь и подростков, в то время, как бедные страны жестоко испытывают нехватку вакцины.
"Разница между имущими и неимущими, которая теперь полностью разоблачает несправедливость нашего мира - несправедливость, неравенство, давайте посмотрим правде в глаза", - сказал он.
Кроме того, старший советник ВОЗ Брюс Эйлуорд сказал, что COVAX недополучил дозы вакцин, которые должен был отправить в бедные страны мира. Проблемы с поставками возникли после того, как Индия приостановила экспорт вакцины в другие страны.
"В этом месяце через COVAX мы получили ноль доз вакцины AstraZeneca, ноль доз вакцин SII (Институт сыворотки Индии), ноль доз вакцины Johnson & Johnson", - сказал Эйлуорд.
Напомним, что вариант коронавируса Delta есть уже и в Украине. Им заразилось 2 человека, которые вернулись из России.
Ранее сообщалось, что ВОЗ рекомендует вакцинировать от коронавируса детей.