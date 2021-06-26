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ВОЗ обратился к богатым странам из-за пандемии COVID-19: Просто отдайте нам вакцины

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Швейцария , Суббота 26 июня 2021 01:49
ВОЗ обратился к богатым странам из-за пандемии COVID-19: Просто отдайте нам вакцины Фото: Тедрос Аданом Гебреисус, глава ВОЗ (twitter.com/GHS)
Автор: Наталья Скороход

Всемирная организация здравоохранения призывает богатые страны помочь в борьбе с пандемией COVID-19. Для этого они должны отдать вакцины.

Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус, передает Reuters.

По его словам, сейчас ситуация с коронавирусом сейчас опасна из-за распространения варианта Delta по всему миру. К примеру в Африке количество новых случаев инфицирования и смерти на прошлой неделе увеличилось почти на 40% по сравнению с предыдущей неделей.

Он также отчитал богатые страны за нежелание делиться вакциной со странами с низкими доходами. Он подчеркнул, что такое отношение должно уйти в прошлое и мир должен объединиться.

"Я имею в виду, что такое отношение должно уйти в прошлое. Проблема сейчас в поставках, просто дайте нам вакцины", - сказал глава ВОЗ.

Тедрос подчеркнул несправедливость, когда богатые страны начинают вакцинировать молодежь и подростков, в то время, как бедные страны жестоко испытывают нехватку вакцины.

"Разница между имущими и неимущими, которая теперь полностью разоблачает несправедливость нашего мира - несправедливость, неравенство, давайте посмотрим правде в глаза", - сказал он.

Кроме того, старший советник ВОЗ Брюс Эйлуорд сказал, что COVAX недополучил дозы вакцин, которые должен был отправить в бедные страны мира. Проблемы с поставками возникли после того, как Индия приостановила экспорт вакцины в другие страны.

"В этом месяце через COVAX мы получили ноль доз вакцины AstraZeneca, ноль доз вакцин SII (Институт сыворотки Индии), ноль доз вакцины Johnson & Johnson", - сказал Эйлуорд.

Напомним, что вариант коронавируса Delta есть уже и в Украине. Им заразилось 2 человека, которые вернулись из России.

Ранее сообщалось, что ВОЗ рекомендует вакцинировать от коронавируса детей.

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