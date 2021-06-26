ВОЗ обратился к богатым странам из-за пандемии COVID-19: Просто отдайте нам вакцины

Всемирная организация здравоохранения призывает богатые страны помочь в борьбе с пандемией COVID-19. Для этого они должны отдать вакцины.

По его словам, сейчас ситуация с коронавирусом сейчас опасна из-за распространения варианта Delta по всему миру. К примеру в Африке количество новых случаев инфицирования и смерти на прошлой неделе увеличилось почти на 40% по сравнению с предыдущей неделей.

Он также отчитал богатые страны за нежелание делиться вакциной со странами с низкими доходами. Он подчеркнул, что такое отношение должно уйти в прошлое и мир должен объединиться.

"Я имею в виду, что такое отношение должно уйти в прошлое. Проблема сейчас в поставках, просто дайте нам вакцины", - сказал глава ВОЗ.

Тедрос подчеркнул несправедливость, когда богатые страны начинают вакцинировать молодежь и подростков, в то время, как бедные страны жестоко испытывают нехватку вакцины.

"Разница между имущими и неимущими, которая теперь полностью разоблачает несправедливость нашего мира - несправедливость, неравенство, давайте посмотрим правде в глаза", - сказал он.

Кроме того, с тарший советник ВОЗ Брюс Эйлуорд сказал, что COVAX недополучил дозы вакцин, которые должен был отправить в бедные страны мира. Проблемы с поставками возникли после того, как Индия приостановила экспорт вакцины в другие страны.