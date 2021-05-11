ВОЗ объявила индийский вариант COVID глобальной угрозой

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) переквалифицировала очень заразный вариант коронавируса с тройной мутацией, что распространяется в Индии, на "вариант, вызывающий беспокойство". Организация подчеркнула, что этот штамм стал глобальной угрозой для здоровья.

Об этом заявила технический руководитель ВОЗ по вопросам COVID-19 Мария Ван Керхов, передает CNBC.

Мария Ван Керхов отметила, что индийский вариант штамм коронавируса (B.1.617) распространяется легче, чем оригинальный вирус, и есть определенные доказательства, что он может быть устойчивым к средствам защиты, среди которых могут быть и вакцины. При этом прививки пока считаются эффективными. "Мы классифицируем это как вариант беспокойства на глобальном уровне. Несмотря на то, что некоторые предыдущие исследования продемонстрировали повышенную передачу, нам нужно гораздо больше информации об этом варианте вируса", - сказала она во время пресс-конференции.