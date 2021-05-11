ВООЗ оголосила індійський варіант COVID глобальною загрозою

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) перекваліфікувала дуже заразний варіант коронавірусу з потрійною мутацією, що поширюється в Індії, на "варіант занепокоєння". Організація наголосила, що цей штам став глобальною загрозою для здоров'я.

Про це заявила технічний керівник ВООЗ щодо питань COVID-19 Марія Ван Керхов, передає CNBC.

Марія Ван Керхов зазначила, що індійський варіант штам коронавірусу (B.1.617) поширюється легше, ніж оригінальний вірус, і є певні докази, що він може бути стійким до засобів захисту, серед яких можуть бути й вакцини. При цьому щеплення поки вважаються ефективними. "Ми класифікуємо це як варіант занепокоєння на глобальному рівні. Попри те, що деякі попередні дослідження продемонстрували підвищену передачу, нам потрібно набагато більше інформації про цей варіант вірусу", - сказала вона під час прес-конференції.