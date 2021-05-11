ВООЗ оголосила індійський варіант COVID глобальною загрозою

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) перекваліфікувала дуже заразний варіант коронавірусу з потрійною мутацією, що поширюється в Індії, на "варіант занепокоєння". Організація наголосила, що цей штам став глобальною загрозою для здоров'я.
Про це заявила технічний керівник ВООЗ щодо питань COVID-19 Марія Ван Керхов, передає CNBC.
Марія Ван Керхов зазначила, що індійський варіант штам коронавірусу (B.1.617) поширюється легше, ніж оригінальний вірус, і є певні докази, що він може бути стійким до засобів захисту, серед яких можуть бути й вакцини. При цьому щеплення поки вважаються ефективними.
"Ми класифікуємо це як варіант занепокоєння на глобальному рівні. Попри те, що деякі попередні дослідження продемонстрували підвищену передачу, нам потрібно набагато більше інформації про цей варіант вірусу", - сказала вона під час прес-конференції.
Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов назвав симптоми нового штаму коронавірусу, який зафіксований в Індії. За його словами, він більш агресивний, ніж штами з ПАР і Великобританії.
Він додав, що цей штам вірусу вже "підбирається до України" і зафіксований в Польщі, Румунії та низці інших країн Європи.
Нагадаємо, в Індії стався масштабний спалах коронавірусу. Майже щодня в країні фіксують понад 400 тисяч нових заражень, а днями підтвердили новий антирекорд щодо летальних випадків-за добу померли понад 4 тисячі осіб.
На початку травня Україна закрила в'їзду в країну з Індії для запобігання поширенню індійського штаму COVID.