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ВОЗ: пока нет штаммов COVID, угрожающих эффективности имеющихся вакцин

Автор: Юлия Струк

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебреисус заявил, что на данный момент нет штаммов COVID-19, угрожающих эффективности имеющихся вакцин. Однако гарантий, что так будет и в будущем, тоже нет.

Об этом он сказал в ходе своего выступления.

"Пока не появилось никаких вариантов (коронавируса, - ред.), которые значительно снижали бы эффективность вакцин, диагностических или терапевтических средств COVID19. Но нет никаких гарантий, что так будет и в дальнейшем", - подчеркнул он.

Напомним, Гебреисус также заявил, что до сентября 2021 года все страны должны вакцинировать от COVID не менее 10% своего населения. А до конца года этот показатель должен составить не менее 30%.

Ученые подчеркивали, что двойная доза вакцины от COVID-19 почти так же эффективна против индийского варианта коронавируса, как и против доминирующего штамма в Великобритании. Но необходимы две дозы.

Как писало РБК-Украина, ранее ВОЗ призвала богатые страны поделиться вакциной от COVID-19, а не вакцинировать детей.

Кроме того, Всемирная организация здравоохранения заявляла, что возобновлять международные поездки все еще опасно.

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Новости Украины ВОЗштамКоронавирусВакцина от коронавируса