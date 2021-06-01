Впервые с начала пандемии: в Британии зафиксировали нулевую COVID-смертность за сутки

Великобритания сообщила о нулевой суточной смертности от коронавируса. Такой показатель зафиксирован впервые с начала пандемии.

При этом, как отмечает телеканал, последние цифры появились после выходных, когда количество смертей и случаев может быть меньше из-за отставания в отчетах разных регионов Великобритании. Например, 30 июля 2020 года предварительно было зарегистрировано 0 случаев смерти, но на следующий день, по уточненным данным, их было уже 20.

Отмечается, что до этого последний раз смертей не было перед первым локдауном в Британии 7 марта 2020 года.

Напомним, правительство Великобритании рассматривает возможность сделать вакцинацию от коронавируса обязательной для медицинских работников. По мнению чиновников, это может помочь остановить распространение COVID-19 в больницах.

Министр по вопросам вакцинации Надхим Захави 30 мая также заявил, что решение об окончательной отмене локдауна в Англии 21 июня будет принято после оценки данных о заражении, госпитализации, вакцинации и новых вариантах коронавируса. Власть хочет быть убежденной в целесообразности отмены ограничений.

27 мая премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что пока рано говорить, прекратятся ли ограничения 21 июня. Правительство разработало дорожную карту для Англии, но Джонсон предупредил, что быстро распространяемый индийский вариант коронавируса B.1.617.2 создает риск для этого плана.

При этом премьер убежден, что шаги, направленные на облегчение локдауна, которые уже сделаны, были правильными, но дальнейшее снижение будет зависеть от того, насколько вакцинация поможет в борьбе с этим вариантом COVID.