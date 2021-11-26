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Зависит ли постковидный синдром от тяжести течения COVID-19: оценка эксперта

Автор: Анастасия Рокитна

Постковидный синдром развивается в течение трех месяцев после заражения коронавирусом, а его симптомы могут длиться месяцами. Впрочем, он не зависит от тяжести течения COVID-19.

Об этом заявил в комментарии РБК-Украина профессор кафедры анестезиологии и интенсивной терапии НМУ им. Богомольца Сергей Дубров, говорится в материале "Симптомы "на память". Что такое постковидный синдром и кому он грозит".

По его словам, вероятность возникновения постковидного синдрома не зависит от тяжести течения болезни.

"Даже после легкого течения может быть постковидный синдром", - уточнил он.

Глава бюро ВОЗ в Украине, доктор Ярно Хабихт, в свою очередь, отметил, что постковидное состояние пока что не было связано с одним вариантом COVID-19. То есть он не видоизменяется в зависимости от нового штамма коронавируса.

Напомним, названы главные симптомы постковидного синдрома.

Ранее в Минздраве сообщали, что постковидный синдром или длительный ковид может наблюдаться у пациента, переболевшего COVID-19 еще 5 или 12 недель, а в некоторых случаях и дольше.

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Постковидный синдром