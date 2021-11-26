Зависит ли постковидный синдром от тяжести течения COVID-19: оценка эксперта

Постковидный синдром развивается в течение трех месяцев после заражения коронавирусом, а его симптомы могут длиться месяцами. Впрочем, он не зависит от тяжести течения COVID-19.

Об этом заявил в комментарии РБК-Украина профессор кафедры анестезиологии и интенсивной терапии НМУ им. Богомольца Сергей Дубров, говорится в материале "Симптомы "на память". Что такое постковидный синдром и кому он грозит".