Чи залежить постковідний синдром від тяжкості перебігу COVID-19: оцінка експерта

Постковідний синдром розвивається протягом трьох місяців після інфікування коронавірусом, а його симптоми можуть тривати місяцями. Втім, він не залежить від тяжкості перебігу COVID-19.
Про це заявив в коментарі РБК-Україна професор кафедри анестезіології та інтенсивної терапії НМУ ім. Богомольця Сергій Дубров, йдеться у матеріалі "Симптоми "на пам'ять". Що таке постковідний синдром і кому він загрожує".
За його словами, ймовірність виникнення постковідного синдрому не залежить від тяжкості перебігу хвороби.
"Навіть після легкого перебігу може бути постковідний синдром", - уточнив він.
Голова бюро ВООЗ в Україні, доктор Ярно Хабіхт, в свою чергу, зазначив, що постковідний стан поки що не був пов’язаний з жодним варіантом COVID-19. Тобто він не видозмінюється в залежності від нового штаму коронавірусу.
Нагадаємо, названо головні симптоми постковідного синдрому.
Раніше у МОЗ повідомляли, що постковідний синдром або тривалий ковід може спостерігатися у пацієнта, який перехворів на COVID-19, ще 5 або 12 тижнів, а в деяких випадках і довше.