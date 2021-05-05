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Зеленский: большинство украинцев должны привить от COVID до Дня независимости

Автор: РБК-Украина

Вакцинацию в Украине от коронавируса до Дня независимости должно пройти большинство украинцев. А правительство должно усилить коммуникацию.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на селекторном совещании с членами правительства, передает сайт президента.

По его словам, правительство должно усилить коммуникацию с регионами по ситуации с заболеваемостью COVID-19.

"До Дня независимости большинство украинцев, которые нуждаются в прививке от COVID-19, должны получить вакцину. Темпы вакцинации необходимо увеличивать. Кроме того, нужно проводить разъяснительную работу среди людей о важности вакцинации. Ведь это - единственный и наиболее эффективный путь в борьбе с пандемией", - заявил Зеленский.

Отметим, День независимости Украины отмечается 24 августа.

Напомним, украинские ученые прогнозируют, что из-за дефицита вакцин от COVID Украина может получить коллективный иммунитет от коронавируса только в 2023 году.

Отметим, в Украине отказались от вакцинации публичных лиц вне очереди. На сегодня прививки получают украинцы старше 65 лет, военные, работники домов престарелых, медики, спортсмены-олимпийцы, духовенство, сотрудники прокуратуры и других правоохранительных органов.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийвакцинацияКоронавирус