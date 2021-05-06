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Жителей Индии призывают готовиться к новой волне COVID-19

Автор: Наталья Скороход

Жителей Индии призывают готовиться к новой волне коронавируса. Об этом заявил научный советник правительства, профессор Виджай Рагхаван.

Об этом пишет издание ThePrint.

Напомним, во всем мире наблюдают прирост новых случаев COVID-19. Это длится уже две недели.

Ранее сообщалось, что делегация Индии на саммите G7 ушла на самоизоляцию. У двух членов обнаружили коронавирус.

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