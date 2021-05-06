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Жителів Індії закликають готуватися до нової хвилі COVID-19

Автор: Наталья Скороход

Житель Індій закликають готуватися до нової хвилі коронавірусу. Про це заявив науковий радник уряду, професор Віджай Рагхаван.

Про це пише видання ThePrint.

Нагадаємо, по всьому світу спостерігають приріст нових випадків COVID-19. Це триває вже два тижні.

Раніше повідомлялося, що делегація Індії на саміті G7 пішла на самоізоляцію. У двох членів виявили коронавірус.

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