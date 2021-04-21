Жители Японии ездят в другие страны, чтоб сделать прививку от COVID-19

Известно, что в Японии начали вакцинацию пожилого населения только в этом месяце, поэтому большинство японцев сможет получить прививку только этой зимой. Это пробуждает людей вылетать в другие страны, чтоб получить вакцину от коронавируса.

Вылеты из Японии за прививкой в другие страны горячо обсуждают в социальных сетях и в деловых кругах.

"Я могу подтвердить, что слышал о том, что руководители едут в другие страны за вакцинами", - сказал президент Европейского делового совета в Японии Майкл Мрокзек.

Также известно, что

около 1% населения.