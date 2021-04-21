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Жители Японии ездят в другие страны, чтоб сделать прививку от COVID-19

Автор: Наталья Скороход

Медленная вакцинация от коронавируса в Японии привела к тому, что жители ездят в другие страны, чтоб получить прививку. Пандемия в стране снова усиливается и люди волнуются, что до них не дойдет очередь.

Об этом сообщает Reuters.

Известно, что в Японии начали вакцинацию пожилого населения только в этом месяце, поэтому большинство японцев сможет получить прививку только этой зимой. Это пробуждает людей вылетать в другие страны, чтоб получить вакцину от коронавируса.

Вылеты из Японии за прививкой в другие страны горячо обсуждают в социальных сетях и в деловых кругах.

"Я могу подтвердить, что слышал о том, что руководители едут в другие страны за вакцинами", - сказал президент Европейского делового совета в Японии Майкл Мрокзек.

Также известно, что

около 1% населения.

Напомним, в Индии заявили о второй волне коронавируса. Там растет число заболевших и летальных случаев.

Ранее сообщалось, что вакцину Johnson&Johnson будут по-прежнему поставлять в Европу, несмотря на случаи тромбоза. Но на этикетке появится предупреждение.

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