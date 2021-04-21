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Жителі Японії їздять в інші країни, щоб зробити щеплення від COVID-19

Автор: Наталья Скороход

Повільна вакцинація від коронавірусу в Японії призвела до того, що жителі їздять в інші країни, аби отримати щеплення. Пандемія в країні знову посилюється і люди хвилюються, що до них не дійде черга.

Про це повідомляє Reuters.

Відомо, що в Японії почали вакцинацію похилого населення тільки в цьому місяці, тому більшість японців зможе отримати щеплення тільки цієї зими. Це пробуджує людей вилітати в інші країни, щоб отримати вакцину від коронавірусу.

Вильоти з Японії за щепленням в інші країни гаряче обговорюють в соціальних мережах і в ділових колах.

"Я можу підтвердити, що чув про те, як керівники їдуть в інші країни за вакцинами", - сказав президент Європейської ділової ради в Японії Майкл Мрокзек.

Також відомо, що

близько 1% населення.

Нагадаємо, в Індії заявили про другу хвилю коронавірусу. Там зростає число хворих і летальних випадків.

Раніше повідомлялося, що вакцину Johnson&Johnson будуть як і раніше поставляти в Європу, незважаючи на випадки тромбозу. Але на етикетці з'явиться попередження.

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