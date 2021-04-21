Жителі Японії їздять в інші країни, щоб зробити щеплення від COVID-19

Відомо, що в Японії почали вакцинацію похилого населення тільки в цьому місяці, тому більшість японців зможе отримати щеплення тільки цієї зими. Це пробуджує людей вилітати в інші країни, щоб отримати вакцину від коронавірусу.

Вильоти з Японії за щепленням в інші країни гаряче обговорюють в соціальних мережах і в ділових колах.

"Я можу підтвердити, що чув про те, як керівники їдуть в інші країни за вакцинами", - сказав президент Європейської ділової ради в Японії Майкл Мрокзек.

Також відомо, що

близько 1% населення.