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Житомирская область восстанавливает полноценное движение поездов

Новина українською → Житомир, Вторник 04 мая 2021 20:05
Житомирская область восстанавливает полноценное движение поездов Фото: поезда снова будут останавливаться в Житомирской области (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Житомирская область после выхода из "красной" зоны карантина восстанавливает полноценное движение поездов. Таким образом, с 5 мая поезда будут курсировать без ограничений по всей Украине.

Об этом говорится в сообщении на сайте "Укрзализныци".

Сообщается, что в связи с выходом Житомирской области с 5 мая из "красной" зоны "Укрзализныця" оперативно открывает высадку-посадку, а также продажу билетов до и от станций Житомир, Коростень, Бердичев, Чуднов-Волынский, Печановка, Малин, Яблонец, Радулин, Новоград-Волынский, Белокоровичи, Олевск и на такие рейсы:

№13 / 14 Киев - Солотвино;

№29 / 30 Киев - Ужгород;

№43 / 44 Ивано-Франковск - Киев;

№45 / 46 Ужгород - Лисичанск;

№58 / 57 Ковель - Одесса;

№88 / 87 Ковель - Новоалексеевка;

№98 / 97 Ковель - Киев;

№134 / 133 Николаев - Рахов;

№142 / 141 Львов - Бахмут;

№188 / 187 Ковель - Николаев;

№743 / 744 Киев - Львов.

Теперь все поезда в Украине будут курсировать по графику, нет никаких карантинных ограничений в железнодорожном сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в ближайшее время из "красной" зоны могут выйти Запорожская, Полтавская, Хмельницкая и Черниговская области.

В то же время в эту зону может зайти Черкасская область, поскольку в регионе превышен показатель новых случаев коронавируса, а также два дня подряд - уровень госпитализаций.

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