Житомирская область восстанавливает полноценное движение поездов

Житомирская область после выхода из "красной" зоны карантина восстанавливает полноценное движение поездов. Таким образом, с 5 мая поезда будут курсировать без ограничений по всей Украине.

Об этом говорится в сообщении на сайте "Укрзализныци" .

Теперь все поезда в Украине будут курсировать по графику, нет никаких карантинных ограничений в железнодорожном сообщении.

Сообщается, что в связи с выходом Житомирской области с 5 мая из "красной" зоны "Укрзализныця" оперативно открывает высадку-посадку, а также продажу билетов до и от станций Житомир, Коростень, Бердичев, Чуднов-Волынский, Печановка, Малин, Яблонец, Радулин, Новоград-Волынский, Белокоровичи, Олевск и на такие рейсы:

Напомним, ранее сообщалось, что в ближайшее время из "красной" зоны могут выйти Запорожская, Полтавская, Хмельницкая и Черниговская области.

В то же время в эту зону может зайти Черкасская область, поскольку в регионе превышен показатель новых случаев коронавируса, а также два дня подряд - уровень госпитализаций.