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Житомирська область відновлює повноцінний рух поїздів

Новость на русском → Житомир, Вівторок 04 травня 2021 20:05
Житомирська область відновлює повноцінний рух поїздів Фото: поїзди знову зупинятимуться в Житомирській області (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Житомирська область після виходу з "червоної" зони карантину відновлює повноцінний рух поїздів. Таким чином, з 5 травня поїзди курсуватимуть без обмежень по всій Україні.

Про це йдеться в повідомленні на сайті "Укрзалізниці".

Повідомляється, що у зв'язку з виходом Житомирської області з 5 травня з "червоної" зони "Укрзалізниця" оперативно відкриває висадку-посадку, а також продаж квитків до і від станцій Житомир, Коростень, Бердичів, Чуднів-Волинський, Печанівка, Малин, Яблонець, Радулин, Новоград-Волинський, Білокоровичі, Олевськ і на такі рейси:

№13 / 14 Київ - Солотвино;

№29 / 30 Київ - Ужгород;

№43 / 44 Івано - Франківськ-Київ;

№45 / 46 Ужгород - Лисичанськ;

№58 / 57 Ковель - Одеса;

№88 / 87 Ковель - Новоолексіївка;

№98 / 97 Ковель - Київ;

№134 / 133 Миколаїв - Рахів;

№142 / 141 Львів - Бахмут;

№188 / 187 Ковель - Миколаїв;

№743 / 744 Київ - Львів.

Тепер всі поїзди в Україні курсуватимуть за графіком, немає жодних карантинних обмежень у залізничному сполученні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що найближчим часом з "червоної" зони можуть вийти Запорізька, Полтавська, Хмельницька та Чернігівська області.

У той же час до цієї зони може зайти Черкаська область, оскільки в регіоні перевищено показник нових випадків коронавірусу, а також два дні поспіль - рівень госпіталізацій.

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