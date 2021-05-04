Житомирська область відновлює повноцінний рух поїздів
Житомирська область після виходу з "червоної" зони карантину відновлює повноцінний рух поїздів. Таким чином, з 5 травня поїзди курсуватимуть без обмежень по всій Україні.
Про це йдеться в повідомленні на сайті "Укрзалізниці".
Повідомляється, що у зв'язку з виходом Житомирської області з 5 травня з "червоної" зони "Укрзалізниця" оперативно відкриває висадку-посадку, а також продаж квитків до і від станцій Житомир, Коростень, Бердичів, Чуднів-Волинський, Печанівка, Малин, Яблонець, Радулин, Новоград-Волинський, Білокоровичі, Олевськ і на такі рейси:
№13 / 14 Київ - Солотвино;
№29 / 30 Київ - Ужгород;
№43 / 44 Івано - Франківськ-Київ;
№45 / 46 Ужгород - Лисичанськ;
№58 / 57 Ковель - Одеса;
№88 / 87 Ковель - Новоолексіївка;
№98 / 97 Ковель - Київ;
№134 / 133 Миколаїв - Рахів;
№142 / 141 Львів - Бахмут;
№188 / 187 Ковель - Миколаїв;
№743 / 744 Київ - Львів.
Тепер всі поїзди в Україні курсуватимуть за графіком, немає жодних карантинних обмежень у залізничному сполученні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що найближчим часом з "червоної" зони можуть вийти Запорізька, Полтавська, Хмельницька та Чернігівська області.
У той же час до цієї зони може зайти Черкаська область, оскільки в регіоні перевищено показник нових випадків коронавірусу, а також два дні поспіль - рівень госпіталізацій.