Житомирская область восстанавливает полноценное движение поездов

Житомирская область после выхода из "красной" зоны карантина восстанавливает полноценное движение поездов. Таким образом, с 5 мая поезда будут курсировать без ограничений по всей Украине.
Об этом говорится в сообщении на сайте "Укрзализныци".
Сообщается, что в связи с выходом Житомирской области с 5 мая из "красной" зоны "Укрзализныця" оперативно открывает высадку-посадку, а также продажу билетов до и от станций Житомир, Коростень, Бердичев, Чуднов-Волынский, Печановка, Малин, Яблонец, Радулин, Новоград-Волынский, Белокоровичи, Олевск и на такие рейсы:
№13 / 14 Киев - Солотвино;
№29 / 30 Киев - Ужгород;
№43 / 44 Ивано-Франковск - Киев;
№45 / 46 Ужгород - Лисичанск;
№58 / 57 Ковель - Одесса;
№88 / 87 Ковель - Новоалексеевка;
№98 / 97 Ковель - Киев;
№134 / 133 Николаев - Рахов;
№142 / 141 Львов - Бахмут;
№188 / 187 Ковель - Николаев;
№743 / 744 Киев - Львов.
Теперь все поезда в Украине будут курсировать по графику, нет никаких карантинных ограничений в железнодорожном сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что в ближайшее время из "красной" зоны могут выйти Запорожская, Полтавская, Хмельницкая и Черниговская области.
В то же время в эту зону может зайти Черкасская область, поскольку в регионе превышен показатель новых случаев коронавируса, а также два дня подряд - уровень госпитализаций.