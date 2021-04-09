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Зоны карантина могут пересмотреть уже сегодня: что изменится

Автор: Владислав Красинский

Сегодня, 9 апреля, государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций может пересмотреть зоны карантина в Украине. Как ожидается, один из регионов покинет "красную зону".

Об этом РБК-Украина сообщил источник в Кабинете министров.

По его словам, комиссия соберется на заседание на 16:30, а на повестке дня будут две области. В частности, Ивано-Франковскую область хотят сегодня вывести из "красной зоны". Таким образом, регион сможет вернуться к менее жестким ограничениям.

В то же время будет рассматриваться отнесение Харьковской области в "красную зону", где действуют максимальные карантинные меры.

В "красной зоне" запрещается следующее:

Фото: инфографика Минздрава (moz.gov.ua)

Кроме того, источник подчеркивает, что вариант всеукраинского локдауна пока не рассматривается, хотя половина регионов уже находятся в "красной зоне".

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко призвал центральную власть ввести общенациональный локдаун с запретом межобластного сообщения.

"Я обращаюсь к правительству немедленно и безотлагательно рассмотреть вопрос о введении общенационального локдауна. Настоящего локдауна. Перемещение между регионами Украины должно быть ограничено", - заявил он.

До этого главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявлял, что Ивано-Франковская область стабилизировала ситуацию с COVID и может перейти в "желтую зону" адаптивного карантина.

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