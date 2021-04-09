Зоны карантина могут пересмотреть уже сегодня: что изменится

По его словам, комиссия соберется на заседание на 16:30, а на повестке дня будут две области. В частности, Ивано-Франковскую область хотят сегодня вывести из "красной зоны". Таким образом, регион сможет вернуться к менее жестким ограничениям.

В то же время будет рассматриваться отнесение Харьковской области в "красную зону", где действуют максимальные карантинные меры.

В "красной зоне" запрещается следующее:

Фото: инфографика Минздрава (moz.gov.ua)

Кроме того, источник подчеркивает, что вариант всеукраинского локдауна пока не рассматривается, хотя половина регионов уже находятся в "красной зоне".