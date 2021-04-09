Зони карантину можуть переглянути вже сьогодні: що зміниться

Сьогодні, 9 квітня, державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій може переглянути зони карантину в Україні. Як очікується, один з регіонів покине "червону зону".
Про це РБК-Україна повідомило джерело в Кабінеті міністрів.
За його словами, комісія збереться на засідання на 16:30, а на порядку денному будуть дві області. Зокрема, Івано-Франківську область хочуть вивести з "червоної зони". Таким чином, регіон зможе повернутися до менш жорстких обмежень і відновити повноцінну роботу ринків, ресторанів, ТРЦ і так далі.
В той же час буде розглядатися віднесення Харківської області до "червоної зони", де діють максимальні карантинні заходи.
Крім того, джерело підкреслює, що варіант всеукраїнського локдауна поки не розглядається, хоча половина регіонів вже знаходяться у "червоній зоні".
Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко закликав центральну владу запровадити загальнонаціональний локдаун з забороною міжобласного сполучення.
"Я звертаюся до уряду негайно і невідкладно розглянути питання про запровадження загальнонаціонального локдауна. Справжнього локдауна. Переміщення між регіонами України має бути обмежено", - заявив він.
До цього головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявляв, що Івано-Франківська область стабілізувала ситуацію з COVID і може перейти до "жовтої зони" адаптивного карантину.