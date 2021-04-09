Зони карантину можуть переглянути вже сьогодні: що зміниться

Сьогодні, 9 квітня, державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій може переглянути зони карантину в Україні . Як очікується, один з регіонів покине "червону зону".

Про це РБК-Україна повідомило джерело в Кабінеті міністрів.

За його словами, комісія збереться на засідання на 16:30, а на порядку денному будуть дві області. Зокрема, Івано-Франківську область хочуть вивести з "червоної зони". Таким чином, регіон зможе повернутися до менш жорстких обмежень і відновити повноцінну роботу ринків, ресторанів, ТРЦ і так далі.

В той же час буде розглядатися віднесення Харківської області до "червоної зони", де діють максимальні карантинні заходи.

Крім того, джерело підкреслює, що варіант всеукраїнського локдауна поки не розглядається, хоча половина регіонів вже знаходяться у "червоній зоні".