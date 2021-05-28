Білорусь на кордоні відкриє пункти вакцинації для українців. Пропонує "Супутник V"

Білорусь на своєму кордоні відкриє пункти вакцинації від COVID для громадян України. Вакцинувати планують російським препаратом "Супутник V".
Про це заявив білоруський президент Олександр Лукашенко, передає БЕЛТА.
За його словами, на зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним обговорювалося це питання. Лукашенко зазначив, що в європейських країнах спостерігається високий ажіотаж на вакцину "Супутник V" і нібито іноземці намагаються потрапити на вакцинацію до Білорусі.
"Ми домовилися з президентом Росії про те, що Білорусь відкриє кілька переходів на кордоні, облаштує там відповідні намети, якщо треба. У нас вистачає на кордоні цих пунктів, щоб прийняти охочих людей з території Польщі, Литви та інших держав. І особливо України. Там же наші люди живуть, однією мовою розмовляємо. І надати їм допомогу у вакцинуванні", - зазначив Лукашенко.
Нагадаємо, раніше Словаччина схвалила використання вакцини "Супутник V". Очікується, що близько 200 000 осіб отримають щеплення саме цим препаратом.
Керівництво Міністерства охорони здоров'я України заявляло, що російської вакцини не буде в Україні. Зазначимо,"Супутник V " вже кілька місяців не може отримати європейську реєстрацію.