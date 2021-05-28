Беларусь на границе откроет пункты вакцинации для украинцев. Предлагает "Спутник V"

Беларусь на своей границе откроет пункты вакцинации от COVID для граждан Украины. Вакцинировать планируют российским препаратом "Спутник V".
Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.
По его словам, на встрече с президентом России Владимиром Путиным обсуждался этот вопрос. Лукашенко отметил, что в европейских странах наблюдается высокий ажиотаж на вакцину "Спутник V" и якобы иностранцы пытаются попасть на вакцинацию в Беларусь.
"Мы договорились с президентом России о том, что Беларусь откроет несколько переходов на границе, обустроит там соответствующие палатки, если нужно. У нас хватает на границе этих пунктов, чтобы принять желающих людей с территории Польши, Литвы и других государств. И особенно Украины. Там же наши люди живут, на одном языке разговариваем. И оказать им помощь в вакцинировании", - отметил Лукашенко.
Напомним, ранее Словакия одобрила использование вакцины "Спутник V". Ожидается, что около 200 000 человек получат прививки именно этим препаратом.
Руководство Министерства здравоохранения Украины заявляло, что российской вакцины не будет в Украине. Отметим, "Спутник V" уже несколько месяцев не может получить европейскую регистрацию.