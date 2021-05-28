Беларусь на границе откроет пункты вакцинации для украинцев. Предлагает "Спутник V"

По его словам, на встрече с президентом России Владимиром Путиным обсуждался этот вопрос. Лукашенко отметил, что в европейских странах наблюдается высокий ажиотаж на вакцину "Спутник V" и якобы иностранцы пытаются попасть на вакцинацию в Беларусь.

"Мы договорились с президентом России о том, что Беларусь откроет несколько переходов на границе, обустроит там соответствующие палатки, если нужно. У нас хватает на границе этих пунктов, чтобы принять желающих людей с территории Польши, Литвы и других государств. И особенно Украины. Там же наши люди живут, на одном языке разговариваем. И оказать им помощь в вакцинировании", - отметил Лукашенко.