Білорусь починає видавати сертифікати про вакцинацію від COVID

Повідомляється, що такий документ, можливо, буде необхідний громадянам Білорусі для поїздок за кордон, оскільки правила міжнародного регулювання і вимоги щодо вакцинації ще формуються.

Сертифікат видаватиметься в пункті проведення вакцинації на платній основі за бажанням особи, яка планує виїзд за кордони країни протягом року. До документу буде внесено інформацію про проведення профілактичних щеплень проти COVID-19 з відміткою про першу і другу дози.

У сертифікаті буде вказана наступна інформація - найменування організації охорони здоров'я, дата народження особи, яка отримала щеплення проти COVID-19. Сертифікат заповнюється російською та англійською мовами.

Найменування вакцини заповнюється російською та англійською мовами. В даний час в Білорусі роблять щеплення російським "Супутником V" і китайською Vero Cell.