Білорусь починає видавати сертифікати про вакцинацію від COVID

У Білорусі готуються до початку видачі сертифікатів про вакцинацію від COVID. Такий документ можна отримати на платній основі для тих громадян, які планують виїзд за кордон.
Про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства охорони здоров'я Білорусі.
Повідомляється, що такий документ, можливо, буде необхідний громадянам Білорусі для поїздок за кордон, оскільки правила міжнародного регулювання і вимоги щодо вакцинації ще формуються.
Сертифікат видаватиметься в пункті проведення вакцинації на платній основі за бажанням особи, яка планує виїзд за кордони країни протягом року. До документу буде внесено інформацію про проведення профілактичних щеплень проти COVID-19 з відміткою про першу і другу дози.
У сертифікаті буде вказана наступна інформація - найменування організації охорони здоров'я, дата народження особи, яка отримала щеплення проти COVID-19. Сертифікат заповнюється російською та англійською мовами.
Найменування вакцини заповнюється російською та англійською мовами. В даний час в Білорусі роблять щеплення російським "Супутником V" і китайською Vero Cell.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що цифрові паспорти вакцинації від коронавірусу планують запровадити в Європейському союзі до червня цього року.
Також стало відомо, що Україна хоче домовитися з ЄС про сумісність ковід-паспортів для поїздок.