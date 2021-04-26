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Білорусь починає видавати сертифікати про вакцинацію від COVID

Автор: РБК-Україна

У Білорусі готуються до початку видачі сертифікатів про вакцинацію від COVID. Такий документ можна отримати на платній основі для тих громадян, які планують виїзд за кордон.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства охорони здоров'я Білорусі.

Повідомляється, що такий документ, можливо, буде необхідний громадянам Білорусі для поїздок за кордон, оскільки правила міжнародного регулювання і вимоги щодо вакцинації ще формуються.

Сертифікат видаватиметься в пункті проведення вакцинації на платній основі за бажанням особи, яка планує виїзд за кордони країни протягом року. До документу буде внесено інформацію про проведення профілактичних щеплень проти COVID-19 з відміткою про першу і другу дози.

У сертифікаті буде вказана наступна інформація - найменування організації охорони здоров'я, дата народження особи, яка отримала щеплення проти COVID-19. Сертифікат заповнюється російською та англійською мовами.

Найменування вакцини заповнюється російською та англійською мовами. В даний час в Білорусі роблять щеплення російським "Супутником V" і китайською Vero Cell.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що цифрові паспорти вакцинації від коронавірусу планують запровадити в Європейському союзі до червня цього року.

Також стало відомо, що Україна хоче домовитися з ЄС про сумісність ковід-паспортів для поїздок.

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Новини України Білорусьсертификатывакцинація