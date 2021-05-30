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У Бразилії тисячі людей вийшли на протести: вимагають відставки президента і вакцин

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Бразилія, Неділя 30 травня 2021 01:49
У Бразилії тисячі людей вийшли на протести: вимагають відставки президента і вакцин Фото: протести пройшли в Ріо-де-Жанейро та інших містах (twitter.com/MidiaNINJA)
Автор: Наталья Скороход

У Бразилії ситуація з коронавірусом змусила людей вийти на вулиці в різних містах. Вони вимагають імпічменту президента Жаіра Болсонару і вакцин від коронавірусу.

Про це повідомляти The Guardian.

У суботу в Бразилії масові протести пройшли як у великих містах, так і в невеликих селищах. Повідомляється, що на вулиці вийшли півмільйона людей. Найбільші акції протестів пройшли в містах Бразиліа, Ріо-де-Жанейро, Сан-Паулу, Белу-Орізонті, Ресіфі.

Причиною масових протестів стали зрив вакцинації в країні та недбале ставлення президента Жаіра Болсонару до боротьби з пандемією.

Люди кажуть, що втрачають через хворобу рідних. Вони вшанували пам'ять загиблих від коронавірусу.

"Ми не можемо більше втрачати бразильських життів. Нам потрібно виходити на вулиці кожен божий день, поки цей уряд не впаде",- кажуть протестувальники.

У Ріо багато учасників маршу несли саморобні плакати в пам'ять про близьких, яких вони втратили в результаті епідемії.

Люди дорікають у загибелі рідних президента країни й вимагають його відставки. Бразильці вважають, що Болсонару не ставився серйозно до коронавірусу і називав його маленьким грипом.

Також вакцинація в країні була провалена. Відомо, що Бразилія сподівалася на вакцину AstraZeneca і не отримала її, також відмовилася від експериментальної китайської вакцини CoronaVac з політичних мотивів.

Нагадаємо, у Бразилії виявили новий штам коронавірусу, який має невідоме походження.

Раніше повідомлялося, що у Бразилії почали розслідування проти президента. Вважають, що він халатно ставиться до пандемії коронавірусу і недостатньо робить для боротьби з хворобою.

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