У Бразилії тисячі людей вийшли на протести: вимагають відставки президента і вакцин

У Бразилії ситуація з коронавірусом змусила людей вийти на вулиці в різних містах. Вони вимагають імпічменту президента Жаіра Болсонару і вакцин від коронавірусу.

У суботу в Бразилії масові протести пройшли як у великих містах, так і в невеликих селищах. Повідомляється, що на вулиці вийшли півмільйона людей. Найбільші акції протестів пройшли в містах Бразиліа, Ріо-де-Жанейро, Сан-Паулу, Белу-Орізонті, Ресіфі.

Причиною масових протестів стали зрив вакцинації в країні та недбале ставлення президента Жаіра Болсонару до боротьби з пандемією.

Люди кажуть, що втрачають через хворобу рідних. Вони вшанували пам'ять загиблих від коронавірусу.

" Ми не можемо більше втрачати бразильських життів. Нам потрібно виходити на вулиці кожен божий день, поки цей уряд не впаде ",- кажуть протестувальники.

У Ріо багато учасників маршу несли саморобні плакати в пам'ять про близьких, яких вони втратили в результаті епідемії.

Люди дорікають у загибелі рідних президента країни й вимагають його відставки. Бразильці вважають, що Болсонару не ставився серйозно до коронавірусу і називав його маленьким грипом.

Також вакцинація в країні була провалена. Відомо, що Бразилія сподівалася на вакцину AstraZeneca і не отримала її, також відмовилася від експериментальної китайської вакцини CoronaVac з політичних мотивів.