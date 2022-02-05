Бустерна доза в "Дії". Як отримати COVID-сертифікат і що треба знати: всі подробиці

В Україні щеплені бустерною дозою вакцини від коронавірусу можуть отримати COVID-сертифікат. Документ можна згенерувати у додатку "Дія".
Про те як отримати відповідний COVID-сертифікат і що потрібно про нього знати - в матеріалі РБК-Україна.
Як пояснюють у Міністерстві охорони здоров'я, згенерувати документ можна лише після того, як було проведене бустерне щеплення внесено відповідний запис до електронної системи охорони здоров’я.
Для того, аби отримати відповідний COVID-сертифікат у додатку "Дія" необхідно:
Термін дії сертифіката складатиме 270 днів з часу отримання бустерного щеплення. Так, документом можна користуватися як всередині країни, так і для перетину кордону інших держав.
Як пояснюють у МОЗ, для того, аби сертифікат був чинним для перетину кордону, має пройти 14 днів від моменту щеплення.
Важливо пам'ятати, що COVID-сертифікат не оновлюється в "Дії" автоматично після щеплення. Для його генерації потрібно зайти в "Дію", створити та надіслати (у вкладці "Послуги") запит на отримання нового сертифікату.
Якщо ж документ не підтягується навіть після перезамовлення, необхідно звернутися до лікаря, який робив щеплення та перевірити, чи правильно внесені дані про імунізацію до електронної системи охорони здоров'я, а саме для бустера.
Бустерну дозу вакцини від коронавірусу застосовують для посилення ефекту препарату. Варто зазначити, що між ревакцинацією (бустером) і додатковим щепленням є суттєва різниця. Адже додаткову дозу вводять для підтримання належного захисту в людей, які мають важкі хвороби.
Для запису на бустерне щеплення від COVID необхідно перейти на сайт helsi.me і вибрати зручний пункт вакцинації, дату і час. Згідно з рекомендаціями МОЗ, пройти ревакцинацію можуть пройти українці старше 18 років, у яких після другого щеплення пройшло не менше шістьох місяців.
Для бустерної вакцинації використовують вакцини Moderna або Pfizer за затвердженими МОЗ схемами:
Нагадаємо, у МОЗ уточнили терміни введення бустерної дози вакцини, там зазначають, що вона має вводитися не раніше, ніж через 6 місяців після другої.