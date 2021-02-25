У Чернівецькій області стартувала вакцинація від коронавірусу. Першим вакцину від COVID-19 отримав дитячий лікар-анестезіолог Олександр Тесліцький.
Про це повідомляє прес-служба Чернівецької ОДА в Facebook.
Першими словами лікаря після вакцинації стали: "Дихання спокійне, жодних скарг".
Зазначається, що медик уже давно вирішив, що зробить щеплення одразу, як тільки з’явиться така можливість. Бо працюючи у реанімації міг спостерігати, як важко може перебігати хвороба.
"Початок покладено, упевнено рухаємося до реальності без COVID-19!" - йдеться в повідомленні ОДА.
Нагадаємо, в Україні виявили ріст нових випадків коронавірусу - 8147 заражень. Найбільший добовий приріст в Івано-Франківській та Житомирській областях.
Вчора в Україні почалася масова вакцинація від коронавірусу.
Першим в Україні вакцину від COVID отримав реаніматолог з Черкаської області.
Всього за минулу добу в Україні зробили 159 щеплень від коронавірусу. Найбільше вакцинували в перший день в Черкаській області. Повідомляється, що ще не було зареєстровано несприятливі події після імунізації.