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У Чернівецькій області стартувала вакцинація від коронавірусу

Автор: РБК-Україна

У Чернівецькій області стартувала вакцинація від коронавірусу. Першим вакцину від COVID-19 отримав дитячий лікар-анестезіолог Олександр Тесліцький.

Про це повідомляє прес-служба Чернівецької ОДА в Facebook.

Першими словами лікаря після вакцинації стали: "Дихання спокійне, жодних скарг".

Зазначається, що медик уже давно вирішив, що зробить щеплення одразу, як тільки з’явиться така можливість. Бо працюючи у реанімації міг спостерігати, як важко може перебігати хвороба.

"Початок покладено, упевнено рухаємося до реальності без COVID-19!" - йдеться в повідомленні ОДА.

Нагадаємо, в Україні виявили ріст нових випадків коронавірусу - 8147 заражень. Найбільший добовий приріст в Івано-Франківській та Житомирській областях.

Вчора в Україні почалася масова вакцинація від коронавірусу.

Першим в Україні вакцину від COVID отримав реаніматолог з Черкаської області.

Всього за минулу добу в Україні зробили 159 щеплень від коронавірусу. Найбільше вакцинували в перший день в Черкаській області. Повідомляється, що ще не було зареєстровано несприятливі події після імунізації.

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