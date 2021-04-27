Covid в Україні: епідпоріг перевищено в 13 областях

В Україні покращується ситуація з коронавірусом . При цьому епідеміологічний поріг все ще перевищено в 13 областях.

Так, перевищено епідпоріг у Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Кіровоградській, Луганській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Черкаській та Чернігівській областях. Найгірша ситуація в Донецькій області - тут епідпоріг перевищено на 157,4% при нормі 100%. У Києві-67,3%.

Відмітимо, станом на 27 квітня в "червоній" зоні карантину продовжують залишатися Київ, Житомирська, Запорізька, Київська, Миколаївська, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька та Чернігівська області. При цьому "жовтими" є шість областей - Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Одеська, Херсонська та Чернівецька. Решта регіонів - "помаранчеві".