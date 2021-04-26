Ще одна область може вийти з "червоної" зони карантину

В Україні на цьому тижні можуть скоротити " червону" зону карантину . З цієї зони може вийти Чернігівська область.

Сьогодні у місті протестували підприємці через жорсткі карантинні обмеження. До протестувальників вийшов міський голова Владислав Атрошенко. Він зазначив, що кілька днів поспіль рівень захворюваності на COVID-19 у місті знижується.

"Я не можу підтвердити поки остаточно, але планується, що Чернігівська область і Чернігів вже з цього четверга будуть навіть не в "помаранчевій", а в "жовтій" зоні", - повідомив він.

Він зазначив, якщо Кабмін не прийме послаблення карантину для Чернігова, то на місцевому рівні дозволять працювати максимально тим категоріям малого і середнього бізнесу, кому можливо.