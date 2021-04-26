RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Ще одна область може вийти з "червоної" зони карантину

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні на цьому тижні можуть скоротити "червону" зону карантину. З цієї зони може вийти Чернігівська область.

Про це заявив мер Чернігова Владислав Атрошенко, повідомляє видання "Високий вал".

Сьогодні у місті протестували підприємці через жорсткі карантинні обмеження. До протестувальників вийшов міський голова Владислав Атрошенко. Він зазначив, що кілька днів поспіль рівень захворюваності на COVID-19 у місті знижується.

"Я не можу підтвердити поки остаточно, але планується, що Чернігівська область і Чернігів вже з цього четверга будуть навіть не в "помаранчевій", а в "жовтій" зоні", - повідомив він.

Він зазначив, якщо Кабмін не прийме послаблення карантину для Чернігова, то на місцевому рівні дозволять працювати максимально тим категоріям малого і середнього бізнесу, кому можливо.

Зазначимо, в Україні найближчим часом можуть вдвічі скоротити "червону" зону карантину.

Нагадаємо, сьогодні з цієї зони вийшла Львівська область, а вчора Одеська область перейшла з "червоної" зони карантину в "жовту".

Крім того, місцева влада Києва може прийняти рішення про вихід міста з локдауну цього тижня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Карантин