Ще одна область може вийти з "червоної" зони карантину

В Україні на цьому тижні можуть скоротити "червону" зону карантину. З цієї зони може вийти Чернігівська область.
Про це заявив мер Чернігова Владислав Атрошенко, повідомляє видання "Високий вал".
Сьогодні у місті протестували підприємці через жорсткі карантинні обмеження. До протестувальників вийшов міський голова Владислав Атрошенко. Він зазначив, що кілька днів поспіль рівень захворюваності на COVID-19 у місті знижується.
"Я не можу підтвердити поки остаточно, але планується, що Чернігівська область і Чернігів вже з цього четверга будуть навіть не в "помаранчевій", а в "жовтій" зоні", - повідомив він.
Він зазначив, якщо Кабмін не прийме послаблення карантину для Чернігова, то на місцевому рівні дозволять працювати максимально тим категоріям малого і середнього бізнесу, кому можливо.
Зазначимо, в Україні найближчим часом можуть вдвічі скоротити "червону" зону карантину.
Нагадаємо, сьогодні з цієї зони вийшла Львівська область, а вчора Одеська область перейшла з "червоної" зони карантину в "жовту".
Крім того, місцева влада Києва може прийняти рішення про вихід міста з локдауну цього тижня.