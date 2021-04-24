Євросоюз підпише найбільшу угоду із закупівлі вакцини Pfizer

Заяву про найбільшу в світі угоду зробили в Європейській комісії. Євросоюз розраховує отримати близько 1,8 мільярда доз вакцини Pfizer протягом наступних кількох років.

Швидше за все таке рішення було викликане тим, що в світі вирують дебати з приводу несправедливого доступу до вакцин багатими країнами світу. Також відомо, що Євросоюз збирається розірвати відносини з AstraZeneca після того, як виробник скоротив свої планові поставки через виробничі проблеми.

Очікується, що вакцини від американського виробника і його німецького партнера BioNTech будуть доставлені в ЄС протягом 2021-2023 років.

Угода повинна включати 900 мільйонів необов'язкових доз, яких буде достатньо для вакцинації 450 мільйонів жителів ЄС протягом двох років.

Офіційний представник ЄС повідомив, що операція з постачання з Pfizer в принципі вже узгоджена, але обом сторонам потрібно кілька днів, щоб узгодити остаточні умови.