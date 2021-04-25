Євросоюз стурбований ситуацій з COVID-19 в Індії і готує допомогу

Євросоюз стурбований ситуацією з різким зростанням хворих коронавірусів в Індії і готовий надати допомогу уряду країни. Для цього країни ЄС об'єднають ресурси.

"Я стурбована епідеміологічною ситуацією в Індії. Ми готові надати підтримку. ЄС об'єднує ресурси, щоб швидко відреагувати на запит Індії про допомогу через механізм цивільного захисту ЄС", - написала вона в своєму Twitter.

Нагадаємо, Індія посідає друге місце в світі за кількістю виявлених випадків коронавірусу. В країні четвертий день поспіль фіксують рекордне зростання захворюваності на інфекції. Влада країни закликає населення вакцинуватися від COVID-19.

Захворюваність в Індії росте на тлі ослаблення карантинних заходів, які дозволили великі релігійні та політичні збори. Місцеві лікарні вже не можуть впоратися з напливом пацієнтів.