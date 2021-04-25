UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Евросоюз встревожен ситуаций с COVID-19 в Индии и готовит помощь

Автор: РБК-Украина

Евросоюз встревожен ситуацией с резким ростом больных коронавирусом в Индии и готов предоставить помощь правительству страны. Для этого страны ЕС объединят ресурсы.

Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Я встревожена эпидемиологической ситуацией в Индии. Мы готовы оказать поддержку. ЕС объединяет ресурсы, чтобы быстро отреагировать на запрос Индии о помощи через механизм гражданской защиты ЕС", - написала она в своем Twitter.

Напомним, Индия занимает второе место в мире по числу выявленных случаев коронавируса. В стране четвертый день подряд фиксируют рекордный рост заболеваемости инфекцией. Власти страны призывают население вакцинироваться от COVID-19.

Заболеваемость в Индии растет на фоне ослабления карантинных мер, которые разрешили большие религиозные и политические собрания. Местные больницы уже не могут справиться с наплывом пациентов.

Отметим, ранее сообщалось, что Канада ввела временный запрет на пассажирское авиасообщение с Индией и Пакистаном из-за резкого роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в этих странах. Ограничение будет действовать в течение 30 дней.

Также сообщалось, что в столице Индии 25 пациентов с COVID умерли в больнице из-за нехватки кислорода.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Евросоюз