Флорида побила рекорд по захворюваності COVID-19 в США
Штат Флорида в США побив рекорди по захворюваності на коронавірус. За останню добу там зафіксували 21 683 нових випадків захворювання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.
Штат Флорида став новим національним епіцентром вірусу, на який припадає приблизно п'ята частина всіх нових випадків в США. При цьому наголошується, що захворюваність збільшилася за рахунок поширення штаму "Дельта".
Останні дані, які були опубліковані в суботу Центрами з контролю і профілактики захворювань США, показують рекордні цифри захворюваності у Флориді. Там зафіксували 21 683 нових випадків захворювання.
Попередній рекорд захворюваності в цьому штаті становив 19 334 випадки захворювання. Він був зафіксований ще 7 січня до початку масової вакцинації.
Також повідомляється, що на цьому тижні у Флориді 409 людей померли від коронавірусу.
Нагадаємо, що президент США запропонував американцям виплачувати по 100 доларів за вакцинацію від коронавірусу. Таке нововведення має підняти рівень вакцинації.
Раніше повідомлялося, що держслужбовці в США не зможуть їздити у відрядження, поки не пройдуть вакцинацію від коронавірусу. Таке рішення прийняли в Білому домі.