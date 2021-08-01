Флорида побила рекорд по захворюваності COVID-19 в США

Штат Флорида в США побив рекорди по захворюваності на коронавірус . За останню добу там зафіксували 21 683 нових випадків захворювання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Штат Флорида став новим національним епіцентром вірусу, на який припадає приблизно п'ята частина всіх нових випадків в США. При цьому наголошується, що захворюваність збільшилася за рахунок поширення штаму "Дельта".

Останні дані, які були опубліковані в суботу Центрами з контролю і профілактики захворювань США, показують рекордні цифри захворюваності у Флориді. Там зафіксували 21 683 нових випадків захворювання.

Попередній рекорд захворюваності в цьому штаті становив 19 334 випадки захворювання. Він був зафіксований ще 7 січня до початку масової вакцинації.