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У Франції понад 100 осіб замість щеплення Pfizer отримали фізрозчин

Автор: Анастасія Рокитна

На північному сході Франції 140 осіб отримали уколи фізіологічним розчином замість щеплення американською вакциною Pfizer. Фізрозчин не представляв небезпеки для "щеплених".

Про це повідомляє France Bleu.

Це сталося в місті Еперне у вівторок, 20 квітня. Про помилку повідомив сам центр вакцинації: представники клініки зв'язалися з усіма 140 людьми. Частина з них вже отримала дозу справжньої вакцини, частина отримає 28 квітня.

Повідомляється, що фізрозчин не представляв небезпеки для "щеплених". Для посилення безпеки на випадок подібних подій в центр вакцинації був направлений додатковий медпрацівник.

Нагадавши, у двох країнах виявили підроблену вакцину Pfizer. При цьому одну таку підробку продавали майже за тисячу доларів.

Раніше повідомлялося, що в Україні першими щеплення вакциною Pfizer отримають жителі і співробітники будинків престарілих.

Також РБК-Україна писало, що в Китаї та ПАР вилучили понад 5 тисяч доз підроблених вакцин від коронавірусу.

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