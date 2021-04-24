У Франції понад 100 осіб замість щеплення Pfizer отримали фізрозчин

На північному сході Франції 140 осіб отримали уколи фізіологічним розчином замість щеплення американською вакциною Pfizer. Фізрозчин не представляв небезпеки для "щеплених".
Про це повідомляє France Bleu.
Це сталося в місті Еперне у вівторок, 20 квітня. Про помилку повідомив сам центр вакцинації: представники клініки зв'язалися з усіма 140 людьми. Частина з них вже отримала дозу справжньої вакцини, частина отримає 28 квітня.
Повідомляється, що фізрозчин не представляв небезпеки для "щеплених". Для посилення безпеки на випадок подібних подій в центр вакцинації був направлений додатковий медпрацівник.
Нагадавши, у двох країнах виявили підроблену вакцину Pfizer. При цьому одну таку підробку продавали майже за тисячу доларів.
Раніше повідомлялося, що в Україні першими щеплення вакциною Pfizer отримають жителі і співробітники будинків престарілих.
Також РБК-Україна писало, що в Китаї та ПАР вилучили понад 5 тисяч доз підроблених вакцин від коронавірусу.