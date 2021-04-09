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Івано-Франківськ вийшов з "червоної" зони карантину

Автор: Анастасія Рокитна

Ситуація з коронавірусом в Івано-Франківську покращилась. Цей регіон вийшов з "червоної" зони карантину.

Про це повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов.

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила скасувати з 00 годин 00 хвилин 10 квітня 2021 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки на території Івано-Франківської області.

Раніше відповідне рішення анонсував міністр охорони здоров'я України Максим Степанов. Він говорив, що у Івано-Франківській області покращилась ситуація з коронавірусом і регіон скоро може повернутись у "помаранчеву" зону.

Також прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що Івано-Франківська область може вийти з "червоної" зони, якщо збережеться позитивна динаміка за кількістю госпіталізація і одужань.

В "червоній" зоні карантину зараз перебувають Київ, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Київська, Львіська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Хмельницька, Чернівецька, Чернігівська області.

Нагадаємо, в Міністерстві охорони здоров'я заявили, що ситуації з коронавірусом в Чернівецькій, Закарпатській та Івано-Франківській областях покращилися і ці регіони можуть скоро вийти з "червоної" зони карантину.

Зазначимо, Миколаїв та Запоріжжя ввели жорсткий карантин з 3 квітня.

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