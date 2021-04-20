В Ізраїлі заявили про часткову ефективність вакцини Pfizer проти "індійського" штаму COVID

В Ізраїлі зареєстрували вже вісім випадків варіанту коронавірусу, вперше виявленого в Індії. Там вважають, що вакцина Pfizer / BioNTech є принаймні частково ефективною проти цього штаму.

Перші сім випадків індійського варіанту коронавірусу були виявлені в Ізраїлі минулого тижня серед людей, які прибули з-за кордону і які пройшли попереднє тестування.

"Складається враження, що вакцина Pfizer має проти нього (індійського штаму COVID-19) ефективність, хоча і знижену", - сказав Леві в ефірі громадського радіо Kan, уточнивши, що кількість випадків індійського варіанту в Ізраїлі зараз збільшилось до восьми.

В Ізраїлі, чисельність населення якого становить 9,3 млн осіб, повністю щепили близько 81% громадян або резидентів віком від 16 років. Інфекції та госпіталізації з COVID-19 різко зменшились.