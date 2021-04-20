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В Ізраїлі заявили про часткову ефективність вакцини Pfizer проти "індійського" штаму COVID

Автор: Андрій Василюк

В Ізраїлі зареєстрували вже вісім випадків варіанту коронавірусу, вперше виявленого в Індії. Там вважають, що вакцина Pfizer / BioNTech є принаймні частково ефективною проти цього штаму.

Про це 20 квітня заявив гендиректор міністерства охорони здоров'я Ізраїлю Хезі Леві, передає Reuters.

Перші сім випадків індійського варіанту коронавірусу були виявлені в Ізраїлі минулого тижня серед людей, які прибули з-за кордону і які пройшли попереднє тестування.

"Складається враження, що вакцина Pfizer має проти нього (індійського штаму COVID-19) ефективність, хоча і знижену", - сказав Леві в ефірі громадського радіо Kan, уточнивши, що кількість випадків індійського варіанту в Ізраїлі зараз збільшилось до восьми.

В Ізраїлі, чисельність населення якого становить 9,3 млн осіб, повністю щепили близько 81% громадян або резидентів віком від 16 років. Інфекції та госпіталізації з COVID-19 різко зменшились.

Нагадаємо, на початку квітня в Індії виявили новий штам коронавірусу. Цей варіант назвали "подвійний мутант", тому що він несе в собі дві мутації вірусу, які допомагають йому прикріплюватися до клітин.

Експерти побоюються, що "індійський" штам коронавірусу може бути більш заразним або менш сприйнятливим до вакцин.

Крім того, у Румунії знайшли мутацію "британського" штаму коронавірусу. Вважається, що він може знизити ефективність вакцин.

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