Шмигаль розповів, як Україна зможе подолати пандемію коронавірусу

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, як країна зможе подолати пандемію коронавірусу . Це можливо тільки шляхом масової вакцинації та карантинних обмежень.

Про це він заявив на засіданні уряду .

Зазначимо, вчені НАН повідомили, що ситуація з коронавірусом в Україні стабілізується, захворюваність виходить на плато третьої хвилі COVID-19. Темпи поширення хвороби знижуються вже два тижні поспіль.

"Беззаперечно, що подолати пандемію ми зможемо тільки шляхом вакцинації та ефективних карантинних заходів ", - повідомив Шмигаль.

Він сподівається, що найближчим часом рівень епідемії піде на спад.

Нагадаємо, ситуація в Чернівецькій, Закарпатській та Івано-Франківській областях поліпшується і регіони можуть вийти з "червоної зони" з максимальними карантинними обмеженнями.

Разом з тим, у Кабінеті міністрів України назвали два регіони, які можуть потрапити в "червону" зону карантину. Це Харківська та Хмельницька області.

Нагадаємо, в Києві почав діяти посилений локдаун.