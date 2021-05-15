Канада послабить карантин для вакцинованих людей: дозволять збори і спорт в приміщенні
Для жителів Канади, які вакциновані від коронавірусу, послаблять карантинні обмеження. Їм дозволять збиратися в приміщенні й на відкритому повітрі та займатися спортом.
Про це повідомляє Reuters.
У п'ятницю агентство громадської охорони здоров'я Канади запропонувало рекомендації 10 провінціям, які несуть відповідальність за обмеження громадської охорони здоров'я.
Агентство заявляє, що після того, як 75% канадців отримають одноразову дозу, а 20% будуть повністю вакциновані, деякі обмеження можуть бути ослаблені. Канадцям дозволять невеликі збори на відкритому повітрі з родиною та друзями, кемпінги та пікніки. Також повернуть заняття спортом в приміщенні. Приблизно це може статися восени.
"Я думаю, що маски можуть бути останнім шаром багатошарового захисту, який ми порадимо людям знімати", - сказала директор громадської охорони здоров'я Тереза Тем.
Водночас, відсутність масок на відкритому повітрі також дозволена в Канаді.
Зараз в Канаді одну дозу вакцини від COVID-19 отримало трохи більше ніж половина дорослого населення. При цьому 4% дорослого населення Канади вже вакциновано повністю.
Нагадаємо, у Білорусі виявили власний штам коронавірусу. Він виявився заразним, як і "індійський" штам.
Раніше повідомлялося, що у США вже почали вакцинацію підлітків від коронавірусу. Їх вакцинуватимуть препаратом Pfizer.