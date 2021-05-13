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Канадська провінція Квебек відмовилася від широкого використання вакцини AstraZeneca

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Канада, Квебек, Четвер 13 травня 2021 19:17
Канадська провінція Квебек відмовилася від широкого використання вакцини AstraZeneca Фото: Квебек відмовився від широкого використання вакцини AstraZeneca (GettyImages)
Автор: Андрій Василюк

Від 13 травня канадська провінція Квебек більше не буде пропонувати перші дози вакцини проти коронавірусу AstraZeneca. При цьому вакцину використовуватимуть для людей, які вже отримали нею перший укол.

Про це повідомляє міністерство охорони здоров'я провінції, передає Reuters.

Для других уколів залучатимуть вакцини AstraZeneca з поточних та майбутніх поставок.

Декілька провінцій ухвалили подібні рішення в понеділок і вівторок, причому більшість посилалися на занепокоєння щодо постачання. Однак провінція Онтаріо також зазначила, що стурбована ризиком виникнення тромбозу.

Нагадаємо, Європейський союз відмовляється від закупівлі вакцини AstraZeneca від коронавірусу. Зокрема, він не буде оновлювати контракт на її поставку в другій половині цього року.

Рішення було прийнято на тлі претензій ЄС до компанії-виробника, які обернулися судовими позовом. Брюссель заявляє про зрив поставок вакцини AstraZeneca.

Зазначимо, Україна на сьогодні використовує вакцину AstraZeneca індійського і південно-корейського виробництва. При цьому в Україні майже закінчилися дози вакцини AstraZeneca, які були призначені для першого щеплення від коронавірусу. Частину вакцини AstraZeneca зарезервували для введення другої дози тим, хто вже отримав перше щеплення.

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