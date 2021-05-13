Канадська провінція Квебек відмовилася від широкого використання вакцини AstraZeneca

Від 13 травня канадська провінція Квебек більше не буде пропонувати перші дози вакцини проти коронавірусу AstraZeneca . При цьому вакцину використовуватимуть для людей, які вже отримали нею перший укол.

Декілька провінцій ухвалили подібні рішення в понеділок і вівторок, причому більшість посилалися на занепокоєння щодо постачання. Однак провінція Онтаріо також зазначила, що стурбована ризиком виникнення тромбозу.

Нагадаємо, Європейський союз відмовляється від закупівлі вакцини AstraZeneca від коронавірусу. Зокрема, він не буде оновлювати контракт на її поставку в другій половині цього року.

Рішення було прийнято на тлі претензій ЄС до компанії-виробника, які обернулися судовими позовом. Брюссель заявляє про зрив поставок вакцини AstraZeneca.

Зазначимо, Україна на сьогодні використовує вакцину AstraZeneca індійського і південно-корейського виробництва. При цьому в Україні майже закінчилися дози вакцини AstraZeneca, які були призначені для першого щеплення від коронавірусу. Частину вакцини AstraZeneca зарезервували для введення другої дози тим, хто вже отримав перше щеплення.