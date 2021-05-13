Канадская провинция Квебек отказалась от широкого использования вакцины AstraZeneca

С 13 мая канадская провинция Квебек больше не будет предлагать первые дозы вакцины против коронавируса AstraZeneca. При этом вакцину будут использовать для людей, которые уже получили первый укол этим препаратом.
Об этом сообщает министерство здравоохранения провинции, передает Reuters.
Для вторых уколов будут привлекать вакцины AstraZeneca из текущих и будущих поставок.
Несколько провинций приняли подобные решения в понедельник и вторник, причем большинство ссылались на беспокойство относительно поставок. Однако провинция Онтарио также отметила, что обеспокоена риском возникновения тромбоза.
Напомним, Европейский союз отказывается от закупки вакцины AstraZeneca против коронавируса. В частности, он не будет обновлять контракт на ее поставку во второй половине этого года.
Решение было принято на фоне претензий ЕС к компании-производителю, которые обернулись судебными исками. Брюссель заявляет о срыве поставок вакцины AstraZeneca.
Отметим, Украина на сегодня использует вакцину AstraZeneca индийского и южно-корейского производства. При этом в Украине почти закончились дозы вакцины AstraZeneca, которые были предназначены для первой прививки от коронавируса. Часть вакцины AstraZeneca зарезервировали для введения второй дозы тем, кто уже получил первую прививку.