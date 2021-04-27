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Київ можуть вивести з "червоної" зони з 1 травня

Новость на русском → Києва, Вівторок 27 квітня 2021 18:53
Київ можуть вивести з "червоної" зони з 1 травня Фото: заступник голови КМДА Микола Поворозник(Віталій Носач / РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

З "червоної" зони карантину Київ можуть вивести з 1 травня. Відповідну рекомендацію можуть дати завтра, 28 квітня, на засіданні міської комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Про це в ефірі телеканалу Київ заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник.

"У нас є велика надія на те, що епідемічна ситуація нам дозволить завтра прийняти рішення про те, щоб зупинити локдаун і всі жорсткі обмеження після 30 числа. Тобто 1 травня вже перейти в іншу зону карантину і жити за іншими правилами", - заявив Поворозник.

Зазначимо, вихід столиці з "червоної" зони означає те, що зможуть відкритися для відвідувачів кафе, ресторани і ТРЦ; громадський транспорт вийде з режиму спеціальних перевезень за перепустками; дитячі садки і школи відкриються для дітей.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Київ стане наступним регіоном, який вийде з "червоної" зони карантину.

А начальник столичного управління Держспоживслужби Олег Рубан в коментарі РБК-Україна повідомив, що якщо Київ вийде з "червоної" зони до Великодня, то в місті не залишатимуть жорсткий карантин на святкові дні.

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