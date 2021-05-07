У Києві створили мапу пунктів вакцинації від COVID

У Києві створили мапу пунктів вакцинації від коронавірусу. Нею вже можна скористатися на сайті Київської міської державної адміністрації.
Про це повідомила прес-служба КМДА.
Як розповіла директорка Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбург, на мапу нанесли місця, де можна отримати щеплення від коронавірусу.
"На мапу нанесені пункти щеплень, в яких вакцинують від COVID-19. Це місця, де можна щепитися. Та при цьому необхідно пам’ятати, хто саме наразі має право вакцинуватися", - сказала вона.
Ознайомитися з мапою можна за посиланням - health.kievcity.gov.ua.
Наразі в Україні щеплення можуть отримати люди у віці 65 років і старше. У пріоритеті медики, соціальні працівники, військові та силовики, а також мешканці соціальних установ.
Нагадаємо, наприкінці квітня в Україні відкрилися понад 2 тисячі пунктів вакцинації. Отримати щеплення від коронавірусу можна у будь-якому зручному пункті вакцинації.
Як писало РБК-Україна, президент Володимир Зеленський поставив мету, щоб до Дня незалежності більшість українців отримали щеплення від коронавірусу.