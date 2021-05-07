У Києві створили мапу пунктів вакцинації від COVID

Як розповіла директорка Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбург, на мапу нанесли місця, де можна отримати щеплення від коронавірусу.

"На мапу нанесені пункти щеплень, в яких вакцинують від COVID-19. Це місця, де можна щепитися. Та при цьому необхідно пам’ятати, хто саме наразі має право вакцинуватися", - сказала вона.

Ознайомитися з мапою можна за посиланням - health.kievcity.gov.ua.

Наразі в Україні щеплення можуть отримати люди у віці 65 років і старше. У пріоритеті медики, соціальні працівники, військові та силовики, а також мешканці соціальних установ.