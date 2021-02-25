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У Києві стартувала вакцинація. Зробили перше щеплення від коронавірусу

Автор: Анастасія Рокитна

Вакцинація від коронавірусу почалась у Києві 25 лютого. Першим щеплення отримав завідувач лікарні.

Про це повідомили в ефірі телеканалу "Київ".

Завідувача відділення Олександрівської клінічної лікарні Олексія Куценка першого вакцинували. Він уже хворів коронавірусом у листопаді.

Куценко розповів, що відчуває себе добре після вакцинації.

У Києві почалась вакцинація 25 лютого.

Нагадаємо, у Чернівецькій області стартувала вакцинація від коронавірусу. Першим вакцину від COVID-19 отримав дитячий лікар-анестезіолог Олександр Тесліцький.

Зазначимо, вчора в Україні почалася масова вакцинація від коронавірусу.

Першим в Україні вакцину від COVID отримав реаніматолог з Черкаської області.

Всього за минулу добу в Україні зробили 159 щеплень від коронавірусу. Найбільше вакцинували в перший день в Черкаській області.

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