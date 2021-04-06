RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

"Червону" зону карантину можуть скоро скоротити: які регіони вийдуть з локдауну

Автор: Анастасія Рокитна

У МОЗ заявили про покращення ситуації з коронавірусом у Чернівецькій, Закарпатській та Івано-Франківській областях. Ці регіони можуть скоро вийти з "червоної" зони карантину.

Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

За його словами, ще місяць тому була критична ситуація в Івано-Франківській та Закарпатській областях. Станом на 1 березня заповненість ліжок з киснем в Івано-Франківській області складала 82%, сьогодні це 37%, повідомив Степанов.

"В нас значно зменшилась кількість захворівших, що в Івано-Франківській, що в Закарпатській, що в Чернівецькій областях. Ми плануємо, що найближчими днями при повній стабілізації ці областя почнуть виходити з "червоного" рівня (епіднебезпеки, - ред.)", - заявив міністр.

Разом з тим, у Кабінеті міністрів України назвали два регіони, які можуть потрапити в "червону" зону карантину. Це Харківська та Хмельницька області.

Нагадаємо, вчора в Києві почав діяти посилений локдаун.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Мінстерство охорони здоров'я УкраїниКарантин
Читайте також
Кличко про обмеження транспорту в Києві: іншого способу стримати COVID-19 немає
У Києві діють м'які обмеження, у порівнянні з іншими країнами, - Кличко
Прогноз погоди