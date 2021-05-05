"Червону" зону карантину покидають ще три області

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняла рішення скоротити "червону" зону карантину. Цю зону покидають ще три області.
Про це написав на своєму Telegram-каналі міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов.
З 6 травня з "червоної" зони виходять:
Харківська та Хмельницька області переходять в "жовту" зону карантину, а Чернігівська - в "помаранчеву".
Зазначимо, що завтра в цих регіонах дозволять роботу ТРЦ, кафе, ресторанів, проводити масові заходи.
У "червоній" зоні карантину з завтрашнього дня залишаться Сумська, Полтавська та Запорізька області.
Нагадаємо, раніше Житомирська область вийшла з "червоної" зони карантину. Тепер ця область в "помаранчевій" зоні.
РБК-Україна раніше писало, що в Міністерстві охорони здоров'я анонсували вихід з "червоної" зони карантину ще чотирьох областей.