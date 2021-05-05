"Красную" зону карантина покидают еще три области

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение сократить "красную" зону карантина. Эту зону покидают еще три области.
Об этом написал на своем Telegram-канале министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов.
С 6 мая из "красной" зоны выходят:
Харьковская и Хмельницкая области переходят в "желтую" зону карантина, а Черниговская - в "оранжевую".
Отметим, что завтра в этих регионах позволят работу ТРЦ, кафе, ресторанов, проводить массовые мероприятия.
В "красной" зоне карантина с завтрашнего дня останутся Сумская, Полтавская и Запорожская области.
Напомним, ранее Житомирская область вышла из "красной" зоны карантина. Теперь эта область в "оранжевой" зоне.
РБК-Украина ранее писало, что в Минздраве анонсировали выход из "красной" зоны карантина еще четырех областей.