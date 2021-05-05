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"Красную" зону карантина покидают еще три области

Автор: Анастасия Рокитна

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение сократить "красную" зону карантина. Эту зону покидают еще три области.

Об этом написал на своем Telegram-канале министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов.

С 6 мая из "красной" зоны выходят:

  • Харьковская область,
  • Хмельницкая область,
  • Черниговская область.

Харьковская и Хмельницкая области переходят в "желтую" зону карантина, а Черниговская - в "оранжевую".

Отметим, что завтра в этих регионах позволят работу ТРЦ, кафе, ресторанов, проводить массовые мероприятия.

В "красной" зоне карантина с завтрашнего дня останутся Сумская, Полтавская и Запорожская области.

Напомним, ранее Житомирская область вышла из "красной" зоны карантина. Теперь эта область в "оранжевой" зоне.

РБК-Украина ранее писало, что в Минздраве анонсировали выход из "красной" зоны карантина еще четырех областей.

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