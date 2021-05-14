Литва надасть Україні 100 тисяч доз вакцин від COVID

Уряд Литви погодило виділення 200 тисяч доз вакцин від коронавірусу країнам Східного партнерства. Україна отримає від партнера половину - 100 тисяч доз.

Про це в Twitter заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.

"Уряд Литви тільки що підтвердило 200 тисяч вакцин для країн Східного партнерства. Невеликий крок від Литви, сподіваюся, наші партнери в Європі приєднаються в солідарності з багатьма іншими", - написав Ландсбергіс.

Також вакцини будуть надані Грузії (15 тисяч доз) та Молдові (11 тисяч доз).

Нагадаємо, раніше в Міністерстві охорони здоров'я повідомляли, що поставки вакцини від коронавірусу американської компанії Pfizer за контрактом на 20 млн доз очікується до кінця травня. Перша партія буде складатися з 500 тисяч доз.

Також міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомляв, що середня вартість однієї дози вакцини, яку придбала Україна, становить 7,52 долара.

Відзначимо, за минулу добу в Україні зробили 17 057 щеплень від коронавірусу першою дозою, а також 4530 - другою дозою. При цьому в МОЗ відзначали, що в Україні майже закінчилася вакцина AstraZeneca, призначена для першого щеплення від COVID-19.