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Львів вийшов з "червоної" зони карантину

Автор: Анастасія Рокитна

Львівська область, в тому числі і Львів, з сьогоднішнього дня не в "червоній" зоні карантину. Тепер в цьому регіоні діють обмеження "жовтої" зони.

Відповідне рішення прийняла Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Таким чином у регіоні послабили карантин. У "жовтій" зоні дозволено:

  • робота ресторанів, кафе, барів, їдалень та інших закладів харчування з 7:00 до 24:00 (за винятком замовлень на винос та доставки);
  • проведення масових заходів при участі максимум однієї людини на 4 кв.м;
  • проведення офіційних спортивних заходів з глядачами заповненістю до половини місць та при фізичній дистанції не менше ніж 1,5 метра (при розміщенні глядачів стоячи);
  • робота навчальних закладів (але проводити масові заходи за участю учнів з більше, ніж однієї групи чи класу та за присутності інших відвідувачів заборонено);
  • перевезення лише сидячих пасажирів у міському, приміському, міжміському, внутрішньообласному та міжобласному сполученні;
  • діяльність спортивних залів, фітнес-центрів за присутності максимум одного відвідувача на 10 кв. м., у басейнах - максимум 4 людини на одній доріжці для індивідуальних занять або 6 осіб для спортивно-тренувальних груп.

Мер Львова Андрій Садовий на своєму Telegram-каналі писав, що сьогодні збереться міська комісія з надзвичайних ситуацій, яка прийме рішення щодо послаблення карантину.

Зараз у "червоній" зоні залишаються Київ і 9 областей: Житомирська, Запорізька, Київська, Миколаївська, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька та Чернігівська області.

Раніше Одеська область перейшла з "червоної" зони карантину в "жовту".

Нагадаємо, в Україні виявили різкий спад нових випадків коронавірусу - за добу 5062 нових зараження.

Зазначимо, в Україні найближчим часом можуть вдвічі скоротити "червону" зону карантину.

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