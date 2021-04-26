Львів вийшов з "червоної" зони карантину

Львівська область, в тому числі і Львів, з сьогоднішнього дня не в "червоній" зоні карантину. Тепер в цьому регіоні діють обмеження "жовтої" зони.
Відповідне рішення прийняла Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Таким чином у регіоні послабили карантин. У "жовтій" зоні дозволено:
Мер Львова Андрій Садовий на своєму Telegram-каналі писав, що сьогодні збереться міська комісія з надзвичайних ситуацій, яка прийме рішення щодо послаблення карантину.
Зараз у "червоній" зоні залишаються Київ і 9 областей: Житомирська, Запорізька, Київська, Миколаївська, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька та Чернігівська області.
Раніше Одеська область перейшла з "червоної" зони карантину в "жовту".
Нагадаємо, в Україні виявили різкий спад нових випадків коронавірусу - за добу 5062 нових зараження.
Зазначимо, в Україні найближчим часом можуть вдвічі скоротити "червону" зону карантину.